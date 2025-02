The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2025ISIN NameCA75525M1095 RAZOR ENERGY CORPAU000000MWY2 MIDWAY LTDCA30326X1015 FRX INNOVATIONS INC.CA4104991076 HANNA CAPITAL CORP.US05368M1062 AVID BIOSERVICES DL-,001US7469621095 QT IMAGING HLDGS DL-,0001XS2497045984 OPDENERGY 22/25 FLR REGSXS2497046016 OPDENERGY 22/25 FLR 144A