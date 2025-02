Die Amazon-Aktie erreichte am 4. Februar 2025 mit 232,85 Euro ein historisches Allzeithoch, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die strategische Neuausrichtung des Technologieriesen widerspiegelt. Der Konzern setzt verstärkt auf Live-Sport-Übertragungen und plant, durch Werbeeinnahmen zusätzliche Umsatzquellen zu erschließen. Die Investitionen in exklusive Übertragungsrechte für Sportveranstaltungen wie NFL und NBA zahlen sich bereits aus, wie die steigenden Zuschauerzahlen bei "Thursday Night Football" belegen. Diese Entwicklung wird durch beeindruckende Finanzkennzahlen untermauert: Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,46 Dollar, verglichen mit 1,03 Dollar im Vorjahr. Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn je Aktie von 5,15 Dollar und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 250,83 Dollar.

Wettbewerbsvorteile durch etablierte Infrastruktur

Amazons starke Marktposition wird durch sein ausgereiftes Logistiknetz und etablierte Vertriebszentren in den USA gefestigt. Diese Infrastruktur verschafft dem Unternehmen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil, besonders da Konkurrenten mit neuen Handelshürden aufgrund veränderter US-Zollbestimmungen für chinesische Lieferungen konfrontiert sind. Die strategische Entscheidung, das Unterhaltungsangebot neu auszurichten und dabei den Fokus auf ausgewählte, erfolgversprechende Eigenproduktionen zu legen, wird von Marktteilnehmern positiv aufgenommen und spiegelt sich in der robusten Kursentwicklung wider.

Anzeige

Amazon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amazon-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Amazon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amazon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...