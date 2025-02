Der DAX hat sich am Mittwoch stabilisieren und am Ende sogar mit einem Plus aus dem Handel gehen können. Er legte 0,4 Prozent zu auf 21.585,93 Zähler. Und die Erholung könnte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 21.676 Punkte.Am späten Mittwochabend haben unter anderem Qiagen, Ford Motor, MicroStrategy, Qualcomm und ARM Holdings ihre Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Während Qiagen zulegen konnte, mussten die ...

