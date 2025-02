Der Kartonhersteller konnte am Dienstag zulegen und war mit einem Tagesgewinn von 2,62 Prozent zweitbester Wert im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 78,20 Euro, das Tageshoch hat man mit 79,10 Euro an der Wiener Börse gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Minus von 0,75 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursverlust von 53 Prozent unterirdisch ab. Raiffeisen Research hat am 08. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...