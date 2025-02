Kao wurde von der internationalen Non-Profit-Organisation CDP zum fünften Mal in Folge mit einer "Triple A"-Bewertung ausgezeichnet.

Die "Triple A"-Auszeichnung von CDP die höchste in der Umfrage verfügbare Bewertung ist das Ergebnis der positiven Bemühungen von Kao, die Umweltauswirkungen entlang seines gesamten Produktlebenszyklus im Rahmen seiner ESG-Strategie zu reduzieren.

Kao ist eines von wenigen Unternehmen, das von CDP mit "Triple A" ausgezeichnet wurde von mehr als 24.800 Organisationen, die an der Umfrage teilgenommen haben.

Junko Ohtani, Executive Officer und verantwortlich für die ESG-Division von Kao, kommentiert: "Es ist eine große Ehre, zum fünften Mal in Folge als CDP-Triple-A-Unternehmen ausgewählt worden zu sein. Wir engagieren uns seit langem konsequent für die Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen, indem wir gemeinsam mit all unseren Stakeholdern entlang des gesamten Produktlebenszyklus zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die nicht nur nachhaltiger sind, sondern auch leistungsstarke Lösungen für Herausforderungen des täglichen Lebens bieten. Damit möchten wir unseren Verbrauchern ein besseres und komfortables Leben ermöglichen. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für unsere ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, der nicht nur Leitlinie für unser aktuelles, sondern auch für unser zukünftiges Geschäft bildet. Wir werden unsere Bemühungen in dem breiten Spektrum unserer Geschäftsbereiche fortsetzen, um unsere Mission eines 'Kirei-Lifestyles' für alle zu verwirklichen."

Die wichtigsten Initiativen von Kao in Bezug auf Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit

Mit dem Ziel, die Dekarbonisierung in der Gesellschaft und eine nachhaltige Geschäftsentwicklung voranzutreiben, stellt Kao innovative Technologien her und arbeitet mit Interessengruppen zusammen, um die CO2-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Ziel von Kao ist es, seinen CO2-Nettoausstoß bis zum Jahr 2040 auf null zu reduzieren und bis 2050 kohlenstoffnegativ zu werden.

Im Bereich Wälder fördert Kao die nachhaltigkeitsgerechte Beschaffung mit Schwerpunkt auf Umweltschutz, Ressourcenschutz und Menschenrechte. Durch die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und den Dialog mit Lieferanten will Kao bis 2025 die Waldabholzung auf null reduzieren, was im Einklang mit dem Ziel einer nachhaltigen Beschaffung steht. Beispielsweise hat Kao in Bezug auf Palmöl, einem der wichtigsten natürlichen Ressourcen von Kao, auf RSPO-zertifiziertes Öl umgestellt und zudem das SMILE-Programme eingeführt (Smallholder Inclusion for Better Livelihood Empowerment program), womit unabhängige Palmöl-Kleinbauern in Indonesien unterstützt werden.

Kao legt außerdem großen Wert auf die nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, weshalb verschiedene Initiativen in diesem Bereich eingeführt wurden. So engagiert sich Kao während des gesamten Produktlebenszyklus für einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, etwa indem das Unternehmen wassersparende Produkte wie Attack ZERO, ein konzentriertes Flüssigwaschmittel, und CuCute, ein schnell abspülendes Geschirrspülmittel, anbietet.

Über den Kirei Lifestyle Plan

In den vergangenen 130 Jahren hat Kao daran gearbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen einem Kirei Lifestyle. Das japanische Wort "kirei" beschreibt etwas, das gleichzeitig sauber, geordnet und schön ist. Die Kao-Gruppe hat im April 2019 ihre ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, ins Leben gerufen, der die Vision eines sanfteren und nachhaltigeren Lebensstils umsetzen soll. Bis 2030 möchte Kao mindestens 1 Milliarde Menschen ein schöneres Leben ermöglichen und dafür sorgen, dass 100 seiner Produkte einen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinterlassen, den unsere Natur laut Wissenschaft sicher verkraften kann. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.kao.com/global/en/sustainability/

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten sowie Haushaltsprodukten und Spezialchemikalien, bietet hochwertige Produkte an, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack Waschmittel, Bioré und Jergens Hautpflegeprodukte, Laurier Hygieneprodukte, Curél, SENSAI und MOLTON BROWN Kosmetikprodukte sowie Oribe Haarpflegeprodukte, ist Kao Teil des täglichen Lebens der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.530 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 137-jährige Innovationsgeschichte zurück. Als Unternehmen, das Produkte herstellt, die Menschen täglich benutzen, übernimmt die Kao Gruppe die Verantwortung, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren. Dies ist in der 2019 eingeführten ESG-Strategie von Kao, dem Kirei Lifestyle Plan, dargelegt. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen: https://www.kao.com/global/en/

