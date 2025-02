Der Großküchenausrüster Rational verzeichnet einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse, nachdem das Unternehmen Rekordzahlen für das Geschäftsjahr 2024 präsentierte. Die Aktie kletterte im frühen Xetra-Handel um etwa vier Prozent und näherte sich mit 878 Euro der psychologisch wichtigen 900-Euro-Marke an. Der Konzern erwirtschaftete einen Rekordumsatz von 1,19 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von sechs Prozent entspricht. Besonders erfreulich entwickelte sich das operative Ergebnis (EBIT), das um 13 Prozent auf den historischen Höchststand von 314 Millionen Euro stieg. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf beachtliche 26,3 Prozent, was die außerordentliche Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.

Starkes Wachstum in Kernmärkten

Die positive Geschäftsentwicklung wurde maßgeblich von den Hauptmärkten Europa und Nordamerika getragen, die jeweils ein Umsatzplus von sieben Prozent verzeichneten. Bemerkenswert war insbesondere das vierte Quartal, in dem die Umsatzerlöse um neun Prozent auf 318 Millionen Euro zulegten. Das Produktsegment IVario erwies sich mit einem Umsatzwachstum von 16 Prozent als besonders dynamisch, während die iCombi-Sparte ein solides Plus von fünf Prozent erreichte. Die stabile Kostensituation in Verbindung mit positiven Effekten im Beschaffungsbereich trug wesentlich zur Stärkung der Ertragskraft bei.

Anzeige

Rational-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rational-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Rational-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rational-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rational: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...