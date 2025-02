Die Aurubis AG, einer der global führenden Anbieter von Nichteisenmetallen und größter Kupferrecycler Europas, konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 ein starkes operatives Ergebnis verbuchen. Das Unternehmen erzielte ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 130 Mio. €, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 111 Mio. € entspricht. Besonders das Segment Custom Smelting and Products überzeugte mit einem operativen EBT von 125 Mio. € (Vorjahr: 107 Mio. €), während das Multimetal-Recycling-Segment 27 Mio. € beisteuerte (Vorjahr: 29 Mio. €). Der operative ROCE ...

