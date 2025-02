Die Wolftank Gruppe hat von TPER einen Auftrag über 4,9 Mio. EUR zur Errichtung einer dritten Wasserstofftankstelle in Bologna erhalten. Dieser Auftrag ist Teil eines umfassenderen Rahmenvertrags über 30 Mio. EUR für Wasserstoffsysteme, der bis 2026 läuft. Der neue Auftrag folgt auf frühere Verträge in Bologna und Ferrara und stärkt die Präsenz des Unternehmens im Markt für nachhaltigen Transport. Der aktuelle Auftragseingang im Wasserstoffbereich seit dem 4. Quartal, einschließlich des 4,9-Mio.-EUR-Deals, hat das Volumen des Segments Wasserstoff & Erneuerbare Energien um 15 Mio. EUR erhöht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 wuchs der Auftragsbestand von Wolftank im Jahresvergleich bereits um 150 % auf 110 Mio. EUR, bei einem soliden Book-to-Bill-Verhältnis von 1,74x. Trotz dieses starken Auftragseingangs hat sich der Aktienkurs noch nicht entsprechend der Wachstumsdynamik des Unternehmens, seiner starken Marktposition und seines erheblichen Wachstumspotenzials entwickelt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUF-Empfehlung und ihr Kursziel von 20,00 EUR. Sie sind der Ansicht, dass der Markt die langfristigen Chancen von Wolftank noch nicht vollständig erkannt hat. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG