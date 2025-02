EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Möglingen, 6. Februar 2025 Ein weltweit führender Anbieter für Laborautomatisierungslösungen hat sich für die IT Service Management Suite (ITSM) von USU entschieden. Im Zuge einer umfassenden IT-Reorganisation sollen sukzessive alle IT-Serviceprozesse über eine skalierbare, serviceorientierte und integrierte Plattform effizient verwaltet werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung war neben der Leistungsfähigkeit der USU-Software auch die örtliche Nähe und die starke technische Expertise des USU-Teams. Die ITSM-Lösung wird als Software as a Service (SaaS) für die Mitarbeitenden betrieben und umfasst eine Vielzahl von ITSM-Modulen. Neben der Erhöhung der Transparenz durch eine Configuration Management Database (CMDB) und ein professionelles IT Asset Management liegt ein wesentlicher Fokus auf der Automatisierung und Effizienzsteigerung. Die Lösung wird in aufeinander abgestimmten Phasen eingeführt, beginnend mit einem Starterpaket für die Kernfunktionen wie z.B. Incident Management. Nach dem Abschluss der ersten Phase folgt die Umsetzung weiterer ITSM-Disziplinen wie z.B. IT Self Service, Service Request Management, Problem, Change oder Release Management. "Wir freuen uns sehr, unseren neuen Kunden bei der Optimierung seiner IT-Prozesse zu unterstützen und durch unsere skalierbare ITSM-Lösung eine zukunftssichere Basis für das Wachstum des Unternehmens zu schaffen. Der Kunde profitiert künftig von einer zentralen IT-Plattform, die eine reibungslose Integration von weiteren Services ermöglicht", sagt Achim Rudolph, Senior Vice President und Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

