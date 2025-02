Die WashTec AG erzielte im Geschäftsjahr 2024 eine zufriedenstellende Leistung, wobei das vierte Quartal besonders starke Ergebnisse zeigte. Trotz eines Umsatzrückgangs von 2,5 % im Jahresvergleich auf 477 Mio. EUR stieg der Umsatz im vierten Quartal um 7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 142 Mio. EUR, was das zweitstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte markiert. Das EBIT verbesserte sich um 9 % im Jahresvergleich auf über 45 Mio. EUR, wobei sich die EBIT-Marge um 100 Basispunkte auf 9,6 % erhöhte. Diese robuste Ertragsentwicklung wurde dem starken Abschneiden der margenstarken Sparte "Chemicals" zugeschrieben. Der Free Cashflow sank aufgrund gestiegener Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf 39 Mio. EUR, jedoch verbesserte sich die Kapitalrendite (ROCE) auf 28,1 % (nach WashTecs Definition 24 %), was die effiziente Kapitalnutzung des Unternehmens unterstreicht. Das stabile Auftragsbuch zum Jahresende deutet auf eine verbesserte Nachfragedynamik hin und stimmt positiv für das Geschäftsjahr 2025. mwb researchs Analysten bestätigen ihre KAUF-Empfehlung mit einem nach oben angepassten Kursziel von 55,00 EUR (zuvor 53,00 EUR), was WashTecs verbesserte operative Umsetzung und die attraktive Dividendenrendite von 5,6 % widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG