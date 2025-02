FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optimismus könne etwas verfrüht sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den starken Kursgewinnen infolge der Zahlen. Denn der Konsens für 2025 sei wohl etwas zu hoch und Bechtle habe auch noch nichts zu den Auswirkungen der Umstellung des Gebührenmodells bei Microsoft gesagt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703