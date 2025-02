Bei BASF, Evonik und anderen Agrar- und Chemiewerten haben heute die Sorgen des gestrigen Handelstages wegen eines enttäuschenden Ausblicks eines US-Konkurrenten wieder deutlich nachgelassen. Von JPMorgan hieß es, das ebenfalls im Agrarbereich starke US-Unternehmen Corteva mildere die Bedenken, die vom Agrarchemiekonzern FMC Corp geschürt worden seien.Diese hatten am Vortag im Verlauf schon nachgelassen. Der BASF-Kurs zog nun am Donnerstag um drei Prozent auf 46,44 Euro an. Er begab sich damit auf ...

