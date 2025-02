EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie

Shareholder Value Beteiligungen AG: Ausscheiden von Frank Fischer aus dem Vorstand



06.02.2025

Die Shareholder Value Beteiligungen AG gibt bekannt, dass Herr Frank Fischer zum 28. Februar 2025 im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft und dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand ausscheiden wird. Nach der Beendigung des Dienstleistungsvertrages mit der Shareholder Value Management AG hat Herr Fischer persönlich als Vorstand die eigenständige Entwicklung der Gesellschaft unterstützt. Diese Phase ist erfolgreich beendet. Bis auf Weiteres ist Herr Nils Herzing alleiniges Mitglied des Vorstands. Die Gesellschaft und der Aufsichtsrat danken Herrn Fischer für die großen Verdienste und die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.





Kontakt:

Nils Herzing

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Barckhausstr. 1

60325 Frankfurt

Tel: +49 152 583 873 69

E-Mail: ir@svb-ag.de



