Pressemitteilung Shareholder Value Beteiligungen AG (SVB AG) Aufbau eigener Ressourcen erfolgreich abgeschlossen, Herr Frank Fischer wird sich aus dem Vorstand zurückziehen. Frankfurt am Main 6.2.2025 - Die Shareholder Value Beteiligungen AG (SVB AG) gibt bekannt, dass der bereits im März des Vorjahres kommunizierte Aufbau eigener Ressourcen der Gesellschaft nun erfolgreich abgeschlossen ist. Bereits Ende 2024 - mit der Beendigung des Mandatsvertrages mit der Shareholder Value Management AG - wurden die gesamten Backoffice-Funktionen von der Gesellschaft übernommen. Zum 1. März 2025 wird nun auch das Asset-Management-Team durch die Verpflichtung von Herrn Till Campe weiter ergänzt. Herr Campe bringt umfangreiche Erfahrungen und einen exzellenten Track-Record in der Auswahl von Qualitätsaktien mit und stellt eine ideale Ergänzung zu Nils Herzing dar, der - neben der Fokussierung auf langfristig bewährte Geschäftsmodelle - auch seine Erfahrungen im Rahmen von aktivistischen Engagements und Sondersituationen bei dem erfolgreichen Activist Hedge Fonds Active Ownership einbringt. Die Neuaufstellung der SVB AG wurde aktiv durch Frank Fischer begleitet und unterstützt. Herr Fischer hat in der Vergangenheit bereits mit Herrn Campe im Rahmen der Shareholder Value Management AG erfolgreich zusammengearbeitet. Im Zuge der nun abgeschlossenen selbständigen Aufstellung der SVB AG wurde mit Herrn Frank Fischer abgestimmt, dass er sich per Ende Februar 2025 aus dem Vorstand zurückziehen wird. Er bleibt der Gesellschaft jedoch weiterhin verbunden, unter anderem über den bestehenden Kooperationsvertrag mit der Shareholder Value Management AG sowie über gemeinsam gehaltene Beteiligungen. So bleibt beispielsweise der Aktionärsvereinbarung bezüglich der Beteiligung an der Intershop Communications AG weiterhin bestehen. Auch die Beteiligungen an der Acceleratio Topco (indirekt GFK/Nielsen) und Armira (indirekt Sartorius) verbleiben im Portfolio beider Gesellschaften, wodurch gemeinsame Interessen erhalten bleiben. Das Ausscheiden von Herrn Fischer aus dem Vorstand erfolgt vor dem Hintergrund der Konzentration von Herrn Fischer auf die Fondsmandate der Shareholder Value Management AG im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft und dem Aufsichtsrat. Der Aufsichtsratsvorsitzende der SVB AG, Herr Helmut Fink, würdigt die Verdienste von Herrn Fischer: "Frank Fischer hat die Gesellschaft von 2009 bis heute von einem Nettoinventarwert von 11 Millionen Euro auf heute 77 Millionen Euro entwickelt. Diese Versiebenfachung innerhalb von 15 Jahren ist eine herausragende Leistung, für die wir Herrn Fischer außerordentlich dankbar sind." Bis auf weiteres wird Herr Herzing als Alleinvorstand fungieren, es ist aber geplant den Vorstand in absehbarer Zeit wieder auf einen Zweier-Vorstand zu erweitern. Um den Aktionären die Gelegenheit zu geben, offene Fragen direkt mit Herrn Fischer, Herrn Herzing und Herrn Fink zu diskutieren, bietet die Gesellschaft eine Informationsveranstaltung per Teams-Call am Freitag den 7. Februar um 13:30 Uhr an. Die Anmeldung dazu finden Sie unter folgendem Link: https://events.teams.microsoft.com/event/3fcc84ae-526c-44f5-bbc5-95a0979efaa5@bf9122b3-ca65-4c5c-a416-784cc9067035 Darüber hinaus wird es im am 7. März 2025 um 16:00 Uhr - nach dem Start von Herrn Campe bei der SVB - ein Webinar geben, in dem Herr Campe und Herr Herzing die Investitionsschwerpunkte der Gesellschaft vorstellen werden. Die Anmeldung dazu finden Sie unter folgendem Link: https://events.teams.microsoft.com/event/59e9610f-8fd1-4232-b3ab-d0e464ef8f30@bf9122b3-ca65-4c5c-a416-784cc9067035 Kontakt: Shareholder Value Beteiligungen AG Barckhausstr. 1, 60325 Frankfurt am Main Tel: +49 152 583 873 69 ir@svb-ag.de www.svb-ag.de



