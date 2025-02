FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 20 auf 18 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Ingo Wermann sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem Bündel an Negativ-Nachrichten. Der einstige "Chip-Champion" büße bei Chips für Rechenzentren und PC-Prozessoren Marktanteile ein, erleide Rückschläge bei neuen Produkten, verliere Milliarden an US-Dollar im Auftragsfertigungsgeschäft, habe eine enttäuschende Prognose für das erste Jahresviertel abgegeben und sei auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:43 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US4581401001