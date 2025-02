Bei 2G Energy gibt es einige Veränderungen im Vorstand. Der bisherige CEO und Gründer Christian Grotholt will in den Aufsichtsrat wechseln, wenn die Hauptversammlung zustimmt. Am 12. Juni findet das Aktionärstreffen statt. Der Aufsichtsrat soll von drei auf vier Mitglieder erweitert werden. Neuer Vorstandschef soll Pablo Hofelich werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...