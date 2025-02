Die Unilever-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine positive Entwicklung an der Londoner Börse. Im Handelsverlauf konnte das Papier des Konsumgüterkonzerns einen Anstieg von 0,8 Prozent auf 46,72 GBP verbuchen, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 46,91 GBP erreicht wurde. Das Handelsvolumen zeigte mit 894.324 gehandelten Aktien eine rege Marktaktivität. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass die Aktie derzeit 7,19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP notiert, das am 10. September 2024 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP, das im April 2024 markiert wurde, hat sich der Kurs inzwischen deutlich erholt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer Erhöhung der Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR je Aktie, was einen deutlichen Anstieg gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellt. Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten sieht ein Kursziel von 47,86 GBP vor. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,92 EUR, was die positive Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung unterstreicht.

