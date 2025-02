Stuttgart - Der Sportwagenbauer Porsche will sich mit einem teuren Massnahmenprogramm gegen die Krise zur Wehr setzen. Dafür nehmen die Stuttgarter in diesem Jahr viel Geld in die Hand, um neue Autos mit Verbrennermotor oder Plug-in-Hybridantrieben zu entwickeln und mehr Sonder- und Exklusivausstattungen anzubieten. Konzernchef Oliver Blume nimmt dafür ein deutliches Absacken der operativen Marge in Kauf, wie die VW -Konzerntochter am Donnerstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...