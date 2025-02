NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 336 Euro auf "Buy" belassen. Nach den auf dem Kapitalmarkttag im Dezember genannten Spartenzielen hätten sich die Markterwartungen deutlich konkretisiert, schrieb Analyst Andrew Baker am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er liegt mit seinen Prognosen bei Property & Casualty nach eigener Aussage auf Augenhöhe und bei Life & Health sowie im Asset Management leicht darunter./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005