Zürich - Als erster IPO in diesem Jahr ist das Biotechunternehmen Bioversys am Freitag an die Schweizer Börse gekommen. Die Aktie startete bei einem Kurs von 36,50 Franken in den ersten Handelstag an der SIX. Damit ergibt sich für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 216 Millionen Franken. In den ersten 10 Handelsminuten wurden knapp 27'000 Titel gehandelt. Der aktuelle Kurs liegt bei 36,00 Franken. Bioversys hat im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...