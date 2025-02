Die Expedia-Aktie schießt am Freitagmorgen um über 10% in die Höhe und notiert zum Wochenschluss auf einem neuen Allzeithoch. Waren die Quartalszahlen der Online-Reisebuchungsplattform so überzeugend und sollten Anleger in die Aktie einsteigen? Starke Quartalszahlen und eine Dividende Die von Expedia vorgelegten Quartalszahlen waren in der Tat sehr überzeugend. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte der Internet-Reisevermittler stark zulegen ...

