NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 255 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht falle durchwachsen aus, schrieb Analyst Brad Erickson in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Optimisten dürften die geplanten Investitionen von etwas mehr als 100 Milliarden Dollar begrüßen. Denn die enormen Chancen beim Thema Künstliche Intelligenz hätten bereits bei den Tech-Riesen Meta und Alphabet hohe Investitionen gerechtfertigt. Zudem erwarte das Management bei der Cloud-Sparte AWS im ersten Halbjahr noch mehr Wachstum, und die gute operative Ergebnisentwicklung im Online-Handel gehe schwungvoll weiter. Die Pessimisten dürften sich indes durch die etwas enttäuschende Umsatz- und Werbegeschäft-Entwicklung bestätigt sehen./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 02:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 02:30 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0231351067