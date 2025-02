DJ PTA-News: Solutiance AG: Starkes Wachstumspotenzial mit über 100 neuen Projekten und positiver Entwicklung in 2025

Potsdam (pta/07.02.2025/12:38) - * Umsatz 2024 bei 6,1 MEUR, +13% ggü. 2023 * Umsatz Q4 2024 bei 2,1 MEUR, -24% ggü. Q4 2023 * AE 2024 8,5 MEUR, +33% ggü. 2023 * AE Q4 2024 1,7 MEUR, -11% ggü. Q4 2023 * Vorläufiges Jahresergebnis 2024: -0,3 MEUR (+21% ggü. 2023) * 18 Neukunden in 2024, +20% ggü. 2023

Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat 2024 mit einem Umsatz von 6,1 MEUR (+13% gegenüber 2023) ein solides Wachstum verzeichnet. Insbesondere der Bereich Dachmanagement trug mit einem Anstieg um 16% maßgeblich zur positiven Entwicklung bei. Wiederkehrende Umsätze konnten um 33% gesteigert werden, was die Stabilität und das langfristige Potenzial des Geschäftsmodells unterstreicht.

Anhaltender Wachstumskurs trotz temporärer Herausforderungen

Im vierten Quartal, das üblicherweise das umsatzstärkste ist, wurde ein Umsatz in Höhe von 2,1 MEUR erzielt. Aufgrund von Kapazitätsengpässen im Partnernetzwerk konnten einige geplante Wartungen und Reparaturen nicht rechtzeitig ausgeführt werden. Ein Großteil der Leistungen wird jedoch im ersten Quartal 2025 nachgeholt.

Vorstand und CRO Uwe Brodtmann erklärt: "Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen und werden unser Partnernetzwerk gezielt erweitern, sowie unsere Einsatzplanung frühzeitiger und konservativer gestalten, um in Zukunft noch verlässlicher zu agieren."

Im vierten Quartal wurde deshalb ein EBT von -0,07 MEUR erreicht, wodurch sich ein vorläufiges Konzernergebnis (EBT) von -0,29 MEUR für 2024 ergibt. Dies entspricht einer Verbesserung von 21% gegenüber 2023. Die Personalkosten lagen mit 2,58 MEUR etwa 3% höher als im Vorjahr.

Starke Auftragslage und optimistischer Ausblick für 2025

Ein bedeutender Erfolg ist der Auftragseingang: Im vierten Quartal wurden über 100 neue Projekte gewonnen, darunter 81 für das Betreiberpflichtencontrolling sowie 35 neue Standorte für Dachmanagement 4.0.

CEO Jonas Enderlein betont: "Unser langfristiger Wachstumstrend bleibt intakt. Die Herausforderungen des vierten Quartals sehen wir als Chance zur Optimierung unserer Prozesse mit externen Partnern. Für 2025 erwarten wir zweistellige Wachstumsraten bei Auftragseingang und Umsatz - mit einem positiven Jahresergebnis."

Alle aktuellen Kennzahlen sind auf der Website des Unternehmens unter https://solutiance.com/investoren-kpis verfügbar.

Aussender: Solutiance AG Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 331 867193 00 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

