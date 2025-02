EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Liquiditätsprobleme

fox e-mobility AG: Schweizer Tochter erhält Gnadenfrist



07.02.2025 / 15:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Unter Bezugnahme auf die Ad Hoc Meldung vom 01.11.2024 https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/2874137/ teilt der Vorstand folgendes mit: Das Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich der heutigen Verhandlung verfügt, das provisorische Nachlassverfahren bis zum 14. März 2025 zu verlängern. Diesem Entscheid vorausgegangen ist eine langwierige und komplexe Gerichtsverhandlung, an der das Gericht von den noch zur Verfügung stehenden Chancen überzeugt wurde. Das Gericht betonte gleichzeitig, dass die Fortsetzung des Nachlassverfahrens über den 14. März hinaus nur in Betracht kommt, wenn der Unternehmensgruppe bis zum 6. März 2025 mindestens CHF 350.000 zufließen bzw. verbindlich zugesagt werden. Fazit: Sollte dies nicht gelingen, wird die Unternehmensgruppe in die Insolvenz geschickt.



