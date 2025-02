The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2025ISIN NameCA09226M1005 BLACK SWAN GRAPHENE INC.CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.)CA78573W2013 SABRE GOLD MINES CORP.DE000CB0HR43 COBA MTH S.P45IT0001350625 OLIDATAUS05875B1061 BALLYS CORP. DL-,01US09075P1057 BIOXCEL THERAPEUT DL-,001US33817P3064 FITLIFE BRANDS NEW DL-,01US6983412031 PANDORA SP.ADR 1/4 DK 1US7613301099 REVANCE THERAPEUT.DL-,001US87807D5095 TC BIOPHA.(H.)SP. ADS/200XS1760383577 GREENLAND GL.INV. 18/29