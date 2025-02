Evonik ISIN: DE000EVNK013 konnte im Wochenverlauf 4,77 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des Spezialchemie-Unternehmens aus Essen zu den sechs besten Werten im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 19,00 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 19,285 Euro auf Xetra gesehen. Mit dem Anstieg über die 100-Tage-Linie hat die Aktie am Donnerstag ein Kaufsignal generiert und in der neuen Handelswoche wird man sehen, ob ...

