Catherine Isted, eine erfahrene CFO im Gesundheitswesen mit über 25 Jahren Erfahrung in den Biowissenschaften, wird ab dem 24. Februar 2025 CFO.

Der derzeitige CFO Andrew Smith tritt nach fünf Jahren bei Santhera zurück und wird einen geordneten Übergang unterstützen.

Pratteln, Schweiz, 10. Februar 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) kündigt die Ernennung von Catherine Isted als Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 24. Februar 2025 an. Sie folgt auf Andrew Smith, der nach fünf Jahren bei Santhera und der Sicherung einer finanziellen stabilen Grundlage des Unternehmens beschlossen hat, zurückzutreten. Er bleibt in den kommenden Monaten für die Unterstützung des Übergangs verfügbar.

Bewährte Finanzführung zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase

Catherine Isted bringt über 25 Jahre Führungserfahrung im Bereich Finanzwesen, Unternehmensentwicklung und Investment Banking im Bereich Life Sciences mit und ist damit ideal geeignet, Santheras weitere kommerzielle Expansion und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen.

Zuletzt war sie CFO bei BenevolentAI (Euronext Amsterdam: BAI), einem auf KI-gestützte Arzneimittelforschung spezialisierten Unternehmen, wo sie die Finanzoperationen, Investor Relations und Unternehmensstrategie leitete. Davor war sie CEO und CFO der ReNeuron Group plc (AIM: RENE), einem britischen Biotech-Unternehmen, das sich auf exosomale Technologien aus Stammzellen spezialisiert hat. Catherine war auch Leiterin der Unternehmensentwicklung und Investor Relations bei Oxford Biomedica plc (LSE: OXB), einem führenden Unternehmen der Gen- und Zelltherapie, während einer Phase erheblichen Wachstums und arbeitete an Unternehmensstrategien, strategischen Transaktionen und der Internationalisierung der Aktionärsbasis.

Früher in ihrer Karriere verbrachte Catherine über 15 Jahre im Investment Banking im Gesundheitswesen und hatte Führungspositionen bei Morgan Stanley, ABN AMRO, Nomura und Peel Hunt inne, wo sie Life-Sciences-Unternehmen bei IPOs, Finanzierungen und Investorenstrategien beriet und mit führenden Gesundheitsinvestoren aus den USA, der EU und UK zusammenarbeitete. Sie begann ihre Karriere als Laborwissenschaftlerin bei Merck Sharp & Dohme (MSD), bevor sie in den Finanzbereich wechselte. Catherine hat einen Bachelor-Abschluss in Chemie von der University of Leicester und ist Wirtschaftsprüferin (ACMA).

Ihr umfangreiches Wissen in den Bereichen öffentliche Märkte, Unternehmensentwicklung und Finanzstrategie, kombiniert mit ihrem tiefen Verständnis des biopharmazeutischen Sektors, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn Santhera seine kommerzielle Strategie weiterentwickelt.

Reibungsloser Übergang mit starker finanzieller Position

Andrew Smith kam Anfang 2020 als CFO zu Santhera und spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausübung der globalen Rechte für Vamorolon. Er half, das Unternehmen durch seine Transformation in ein kommerzielles Unternehmen zu navigieren und die finanziellen Grundlagen zu sichern, um die langfristige Strategie zu unterstützen. Unter seiner Führung schloss das Unternehmen Lizenzvereinbarungen, Umschuldungen und mehrere Finanzierungsrunden erfolgreich ab und sicherte Kapital, um den Betrieb bis zum prognostizierten Break-even in der Mitte des Jahres 2026 zu unterstützen. Darüber hinaus spielte Andrew eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Implementierung rechtlicher Rahmenbedingungen und betrieblicher Prozesse zum Aufbau und zur Unterstützung der kommerziellen Infrastruktur. Andrew wird in den kommenden Monaten einen reibungslosen und geordneten Übergang unterstützen.

Dario Eklund, CEO von Santhera Pharmaceuticals, kommentierte: "Andrew war ein herausragender Finanzchef, der unsere finanzielle Zukunft gesichert und die starke kommerzielle Ausrichtung des Unternehmens ermöglicht hat. Nach fünf erfolgreichen Jahren bei Santhera schätzen wir sein Engagement für einen nahtlosen Übergang sehr."

"Wir freuen uns ebenso, Catherine Isted als unsere neue CFO willkommen zu heißen. Ihre umfangreiche Erfahrung im Finanz- und Unternehmensentwicklungsbereich innerhalb des Sektors unterstützt unsere Bemühungen, weitere Pipeline-Assets im Bereich seltene Krankheiten über Vertriebsvereinbarungen oder Lizenzpartnerschaften zu evaluieren."

Catherine Isted, neu ernannte CFO, erklärte: "Ich freue mich sehr, Santhera in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung beizutreten, in der wir uns als globaler Marktführer für DMD etablieren und einen echten Unterschied für Patienten weltweit machen. Ich freue mich darauf, mit Dario und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um auf diesem Schwung aufzubauen, kommerziellen Erfolg zu erzielen und sowohl Patienten als auch Aktionären Wert zu bieten."

Andrew Smith, scheidender CFO, fügte hinzu: "Die letzten fünf Jahre bei Santhera waren sowohl herausfordernd als auch unglaublich lohnend, da wir auf den erfolgreichen kommerziellen Start von Vamorolon hingearbeitet haben. Mit dem Unternehmen in einer sicheren finanziellen Position und auf einem klaren Weg zum Break-even ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Staffelstab weiterzureichen. Ich freue mich darauf, Catherine während des Übergangs zu unterstützen und Santheras Fortschritte in den kommenden Jahren zu verfolgen."

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf konzentriert. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolone), ein dissoziatives Steroid mit neuem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong vom Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

