Presseinformation MPC Capital erweitert maritimes Dienstleistungsgeschäft mit Lösungen für Energieeffizienz und Performance Management Übernahme von 50% der Anteile des Performance Managers BestShip

BestShip bietet eine vollständig digitalisierte IT-Plattform zur Optimierung der Energieeffizienz von Handelsschiffen

Expansion zahlt auf die Wachstumsstrategie von MPC Capital ein, die sich auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Energiewandel konzentriert Hamburg, 10. Februar 2025 -- Der Investment und Asset Manager MPC Capital (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat einen 50%-Anteil an dem Performance Manager BestShip GmbH & Cie. KG ("BestShip") von der norwegischen Wilhelmsen-Gruppe erworben. Diese strategische Akquisition erweitert das maritime Dienstleistungsangebot von MPC Capital und treibt das Wachstum in Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Energiewandel weiter voran. BestShip bietet ganzheitliche, IT-gestützte Bewertungen von Schiffen und ganzen Flotten hinsichtlich deren Energieeffizienz und Möglichkeiten zur Emissionsreduktion sowie Beratungen zur Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen. Durch die Nutzung digitaler Werkzeuge und KI-gestützter Analysen liefert BestShip Einblicke zur Optimierung der Schiffsleistung, gewährleistet die Einhaltung von Umweltvorschriften und verbessert die Betriebseffizienz. Aktuell bietet BestShip Dienstleistungen für etwa 450 Schiffe und eine breite Kundebasis von Schiffseigentümern, Charterern und Schiffsmanagern an. Christian Rychly, Managing Director Shipping von MPC Capital: "In einer Zeit, die von strenger Regulierung und dem Streben nach operativer Exzellenz geprägt ist, stehen maritime Betreiber vor zahlreichen Herausforderungen, um die Compliance aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Leistung zu maximieren. Die Komplexität der globalen Schifffahrt wird durch die Notwendigkeit, Umweltschutzbestimmungen einzuhalten, die Schiffsleistung zu überwachen und sich an technologische Fortschritte anzupassen, noch verstärkt." BestShip hat ein umfassendes Dienstleistungspaket eingeführt, das darauf abzielt, diesen Herausforderungen zu begegnen, mmit Schwerpunkt auf regulatorischer Compliance, Leistungsüberwachung sowie technischem Projektmanagement. Die von BestShip angebotenen Dienstleistungen sind entscheidend für die maritime Industrie, um Wettbewerbsfähigkeit und operative Exzellenz zu gewährleisten. BestShip hat seinen Sitz in Hamburg und beschäftigt etwa 20 Mitarbeiter. Über MPC Capital ( www.mpc-capital.de ) MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



