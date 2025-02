VANCOUVER, BC / 7. Februar 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. ("Spark" oder das "Unternehmen") (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Batteriemetallvorkommen in Brasiliens namhaftem Lithium Valley gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Proben, die das Unternehmen im vierten Quartal 2024 auf seinem Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais entnommen hat, positive Analyseergebnisse geliefert haben.

Wichtigste Ergebnisse

- 107 Proben (63 Gesteinssplitter, 35 Flusssedimente und 9 Bodenproben)

- Anomale Gehalte von bis zu 582 ppm Li in Gesteinssplittern

- Bestätigte anomale Lithiumwerte in 70 % der Proben auf insgesamt 21,5 km Streichlänge der Pegmatittrends

- Starke Korrelation von Li mit Sn (0,91), Nb (0,84) und Cs (0,79)

- Ähnliche räumliche Muster von Indikatorelementen wie Li lassen ein ertragreiches geologisches Milieu und fraktionierte Pegmatite erkennen

- Die Ziele 1 und 5 haben weiterhin oberste Priorität

- Bodenproben lieferten bis zu 503 ppm TREO (Total Rare Earth Oxides)

- Weitere Analyseergebnisse aus dem laufenden Feldprogramm werden in Kürze erwartet

Tabelle 1: Die 10 wichtigsten Proben mit anomalen Li-Werten zwischen 96 und 582 ppm

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: "Wir könnten mit diesen ersten Ergebnissen unserer Explorationsprobenahmen bei Arapaima nicht zufriedener sein. Angesichts des stark verwitterten und ausgelaugten Materials an der Oberfläche haben diese Ergebnisse unsere Erwartungen weit übertroffen. Die Tatsache, dass 70 % aller entnommenen Proben anomale Lithiumkonzentrationen aufwiesen, ist ein klarer Hinweis auf das hohe Lithiumpotenzial, das wir hier vorfinden. Wir haben nun eine eindeutige geochemische Bestätigung des Lithiumpotenzials. Die Entdeckung von diagnostischen Indikatorelementen wie Rubidium, Zinn, Tantal-Niob und Seltenerdmetallen ist ein weiterer Hinweis auf das Potenzial, das unter der verwitterten Oberfläche liegt. Damit können wir uns sofort auf die Entwicklung von Bohrzielen konzentrieren. Unsere Teams stoßen weiterhin fast täglich auf Belege für einen historischen Bergbau aus Pegmatitquellen, von denen bisher über 50 ausfindig gemacht werden konnten."

Abbildung 1: Die Ergebnisse der Gesteinssplitter- und Flusssedimentproben (Li) heben die vorrangigen Ziele 1 und 5 hervor

SGS Laboratory in Belo Horizonte (Brasilien) hat die Analyseergebnisse für 107 Proben (63 Gesteinssplitter, 35 Flusssedimente und 9 Bodenproben) aus Sparks erster generativer Greenfield-Exploration veröffentlicht, die im vierten Quartal 2024 auf dem umfangreichen, 64.359 Hektar großen, zusammenhängenden Konzessionspaket durchgeführt wurde. Gesteinssplitter und separate Mineralproben wurden aus stark verwittertem und oxidiertem pegmatitischem Material an der Oberfläche entnommen, während Flusssedimentproben aus Fangstellen gesammelt wurden, von denen angenommen wird, dass sie repräsentatives Material enthalten, das aus verschiedenen Einzugsgebieten mit Potenzial für die Auffindung von Lithium stammt. Alle Proben werden für eine geochemische ICP-Multielementanalyse mit niedriger Nachweisgrenze eingereicht.

Zusammenfassung der Auswertung der Analyseergebnisse durch Spark

- Die anomalen Analyseergebnisse für Lithium und eng damit verbundene Indikatorelemente in Gesteinssplittern (bis zu 582 ppm Li) bestätigen, dass die Pegmatittrends, die im vierten Quartal 2024 auf 21,5 km Streichlänge abgegrenzt wurden, lithiumhaltig und aussichtsreich für eine potenziell wirtschaftliche Lithiummineralisierung in der Tiefe unterhalb der erschöpften oberflächlichen Schichten sind.

- Die Ziele 1 und 5 haben weiterhin oberste Priorität, da die Ergebnisse der Proben eindeutig anomale Lithiumkonzentrationen entlang der kartierten Hauptpegmatittrends erkennen lassen. Diese beiden Ziele werden nun detaillierten gezielten anschließenden Kartierungen und Probenahmeprogrammen (Schürfgrabungen, Anlage von Gruben, systematische Schlitzprobenahmen aus alten Bergbauausgrabungsstätten und möglicherweise geophysikalische Vermessungen) unterzogen mit dem Ziel, im zweiten Quartal 2025 eine erste Phase von Bohrungen einzuleiten.

- Die positiven Ergebnisse der Flusssedimentproben für Lithium (bis zu 191 ppm Li) und die damit verbundenen Indikatorelemente Niob (bis zu 35 ppm Nb), Barium (Spitzenwert von 460 ppm Ba), Cäsium (bis zu 31 ppm Cs), Magnesium (bis zu 3.925 ppm Mg), Rubidium (bis zu 437 ppm Rb), Zinn (bis zu 17 ppm Sn), Titan (bis zu 2.492 ppm Ti) und Zirkonium (bis zu 169 ppm Zr) haben sechs (6) Drainageunterbecken mit anomalen Lithiumgehalten hervorgehoben, die auf Grundlage der bisher gemeldeten Ergebnisse genauer erprobt werden sollen.

- Die Ergebnisse der Flusssedimente bestätigen auch die in den Regierungsberichten aus den Jahren 2016 und 2024 definierten Drainagebecken mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für die Auffindung von Lithium und rechtfertigen die Strategie des Unternehmens, die Exploration zunächst auf diese Gebiete innerhalb des umfangreichen Greenfield-Konzessionspakets zu konzentrieren, was auch von Sparks geologischer Interpretation gestützt wird.

- Auf die Erkundung ausgerichtete Bodenproben aus verschiedenen geologischen Bereichen des Portfolios wiesen anomale Lithiumwerte (bis zu 55 ppm Li) und Konzentrationen der Indikatorelemente auf, darunter Seltenerdmetalle (bis zu 503 ppm Total Rare Earth Oxides - TREO), Bismut (bis zu 6,3 ppm Bi) und Zinn (bis zu 20 ppm Sn) sowie eine damit verbundene Anreicherung von Gallium (bis zu 49 ppm Ga) und Niob (bis zu 46 ppm Nb).

- Die positiven Ergebnisse, die sich aus den verschiedenen Probenmedien (Gesteinssplitter, Flusssedimente und Böden) ergaben, bestätigen die Eignung der geochemischen Multielementanalyse mit geringer Nachweisgrenze für die Erprobung der stark verwitterten und oxidierten tropischen Regolithprofile, die sich über Sparks umfangreichem Konzessionspaket ausgebildet haben. Das Team wird die Bewertung und Verfeinerung fortsetzen.

- Die hier veröffentlichten Ergebnisse wurden der Firma Sahara Mining Services zur unabhängigen Bewertung im Rahmen der Erstellung eines NI 43-101-konformen Explorationsberichts im Anschluss an ihren Standortbesuch im Januar zur Verfügung gestellt. Der endgültige Bericht wird voraussichtlich bis Ende Februar fertiggestellt werden.

- Die Exploration wird im gesamten Portfolio fortgesetzt, wobei bis dato Pegmatittrends über eine Streichlänge von insgesamt 31 km definiert wurden, die rund 90 einzelne Pegmatitkörper aufweisen, die innerhalb von 11 Pegmatittrends ermittelt wurden. Bislang konnte Spark mehr als 50 historische handwerkliche Abbaustätten innerhalb seiner Konzessionen identifizieren.

- Aus diesen alten handwerklichen Abbaustätten wurden zusätzliche Proben, die zunächst als verwitterter Spodumen identifiziert wurden, entnommen und werden diese Woche in Belo Horizonte zur XRD-Analyse eingereicht (die Ergebnisse der zuvor eingereichten Proben stehen noch aus).

Abbildung 2: Diagramme der Korrelation und Variablen von Lithium und Indikatorelementen

Abbildung 3: Ziel 1 mit der Lage des kartierten Pegmatittrends, der nun durch positive Lithium-Analyseergebnisse bestätigt wurde

Abbildung 4: Ziel 5 mit der Lage des kartierten Pegmatittrends, der nun durch positive Lithium-Analyseergebnisse bestätigt wurde

Lithiumkonzentrationen in tropischen verwitterten Systemen:

Es gibt viele Beispiele aus dem nahegelegenen Lithium Valley und anderswo auf der Welt, bei denen die Ergebnisse mit relativ geringem Lithiumgehalt von Proben, die aus oxidiertem und ausgelaugtem Pegmatit an der Oberfläche entnommen wurden (geringerer Gehalt, aber immer noch über dem Nachweiswert und äußert anomal im Vergleich zu den Hintergrundhäufigkeiten in der Erdkruste), sich als indikativ für eine wesentlich höhergradige, möglicherweise wirtschaftliche Lithiummineralisierung erwiesen haben, die in diesen Pegmatiten in der Tiefe lagert.

Neben den niedrigen, aber anomalen Lithiumwerten gilt es noch mehrere andere geochemische Merkmale zu beachten, die sich aus diesen ersten Daten ablesen lassen. Dazu gehören die Kalium/Rubidium-(K/Rb)-Verhältnisse, die eine Schmelzfraktionierung auf einem Niveau widerspiegeln, das den für die Lithium-Pegmatitbildung erforderlichen entwickelten Gesteinsschmelzen entspricht, eine sehr hohe Korrelation zwischen Lithium und Niob, stark anomale Zinn-, Tantal-, Gallium- und Niobwerte, ein niedriges Tantal/Niob-Verhältnis, das für die Identifizierung von spodumenreichen Pegmatiten wichtig ist, sowie Bodenproben, die mit Gallium, Niob, Bismut und Zinn angereichert sind.

Abbildung 5: Das Geologenteam von Spark beprobt einen verwitterten Pegmatit und das zugehörige Regolithprofil in einem der 54 alten, auf Pegmatit ausgerichteten Bergbauausgrabungsstätten, die in Sparks umfangreichem Explorationspaket im Lithium Valley gefunden wurden

Eckdaten des Lithiumprojekts Arapaima:

- Die 64.359 Hektar große Liegenschaft von Spark Energy erstreckt sich parallel zum Grundbesitz von Sigma Lithium, dem größten brasilianischen Lithiumunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2 Milliarden C$, in nur 15 km Entfernung vom nächstgelegenen Punkt.

- 65 % des weitläufigen Konzessionspakets müssen noch erkundet werden, was angesichts der kontinuierlichen Entdeckung neuer Pegmatitkorridore das Potenzial des Projekts verdeutlicht.

- Der Gesamtbestand der Pegmatittrends beläuft sich auf 11 Pegmatittrends mit 90 einzelnen Pegmatitvorkommen, die über eine Streichlänge von insgesamt 31 km kartiert wurden.

- Bislang konnte das Geologenteam von Spark 54 historische handwerkliche Bergbauausgrabungsstätten ausfindig machen und kartieren. Diese Gebiete konzentrieren sich alle auf Pegmatitvorkommen und weisen Anzeichen auf einen früheren Abbau von Edelsteinen (Topas, Aquamarin-Beryll), Feldspat, Quarz und Turmalin auf.

- Im Februar sieht die Strategie für das Explorationsprogramm eine detaillierte Nachbereitung der anomalen Analyseergebnisse in den vorrangigen Gebieten sowie die fortgesetzte Untersuchung des restlichen Lithiumprojekts Arapaima vor.

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: "Die Bestätigung von lithiumhaltigen Pegmatiten auf einer Streichlänge von insgesamt 21,5 Kilometern auf unserem Lithiumprojekt Arapaima ist ein entscheidender Meilenstein für Spark Energy Minerals. Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur unser geologisches Modell, sondern unterstreichen auch das enorme Potenzial dieses Projekts, einen bedeutenden Beitrag zur globalen Lithiumlieferkette zu leisten. Die starke Korrelation von Lithium mit wichtigen Indikatorelementen in Verbindung mit den umfangreichen historischen Bergbauaktivitäten in diesem Gebiet gibt uns eine klare Roadmap für die weitere Exploration und die Ermittlung von vorrangigen Bohrzielen. Es ist uns nach wie vor ein Anliegen, das volle Potenzial von Arapaima zu erschließen, indem wir die Fachkenntnisse unseres Teams und die strategische Lage des Projekts im brasilianischen Lithium Valley nutzen. Dies ist ein entscheidender Moment für Spark, und wir freuen uns darauf, weitere Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, zumal wir unserem Ziel, ein wichtiger Akteur im Sektor der Batteriemetalle zu werden, näherkommen."

QA/QC-Protokolle

Spark hat die vollständige Kontrollkette von der Probenahme bis zur Auslieferung an das Labor aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Das SGS-Labor verwendete QA/QC-Protokolle für Leer-, Standard- und Doppelproben, deren Ergebnisse zusammen mit jenen der abgeschlossenen Analysen gemeldet werden.

Die vollständige Liste der Analyseergebnisse der 107 Proben finden Sie hier.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78408Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78408&tr=1



