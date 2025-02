NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 36 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach jüngsten Geschäftszahlen des Halbleiterherstellers sieht Analystin Sara Russo diesen in ihrer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung nun möglicherweise am Boden eines zyklischen Abschwungs angekommen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 20:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004