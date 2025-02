Die Aktie des MDAX-Konzerns Thyssenkrupp ist am Montag arg unter Druck geraten. Bereits im vorbörslichen Handel verloren die Papiere um acht Prozent. Das steckt jetzt hinter dem deutlichen Kursverlust und so könnte es für Anleger jetzt weitergehen. Dass die Stahlsparte Thyssenkrupp-Anlegern Sorgen bereitet, ist nach langen Verwerfungen um das Thema keine Neuigkeit. Doch am Montag fallen die Papiere wegen der Tochter deutlich zurück. Hintergrund: ...

