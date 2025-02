Die Aktie von BP kann im heutigen Handel deutlich zulegen. Der Grund ist der Einstieg des US-Hedgefonds Elliott (mehr dazu lesen Sie hier). In der Branche wird nun natürlich gerätselt, wie hoch die Beteiligung an BP ist und was die Beweggründe sein könnten. Sollte es die Bewertung sein, so wären Repsol oder auch TotalEnergies diesbezüglich auch interessant. So beläuft sich etwa das KGV für Repsol für das laufende Jahr lediglich auf 5. Zudem kommt der gesamte Konzern lediglich auf einen Börsenwert ...

