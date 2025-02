Güthersloh/Gelsenkirchen (ots) -- CCW 2025: Live-Demo & Best Practice - EMMA®AI als Booster im Service Desk- Exklusiver Ticket-Code für FachbesucherArvato Systems, ein führender internationaler IT-Spezialist und Multi-Cloud-Service-Provider und die evocenta GmbH, ein innovatives mittelständisches High-Tech-Unternehmen, das sich auf angewandte Künstliche Intelligenz spezialisiert hat, präsentieren sich gemeinsam auf der Call Center World 2025 (CCW). Vom 25. bis zum 27. Februar 2025 zeigen die beiden Unternehmen, wie die digitale Multi-Channel-KI-Assistentin EMMA®AI den Kunden- und User-Support durch Künstliche Intelligenz revolutioniert.EMMA®AI ist eine halluzinationsfreie Conversational AI, die als digitale Assistentin kanal- und fachbereichsübergreifend im Kunden-, User- und Mitarbeitersupport eingesetzt wird. Schon heute ist EMMA®AI bei namhaften Unternehmen produktiv im Einsatz und unterstützt Kunden und Mitarbeitende durch intelligente Automatisierung.Die Vorteile einer solchen Conversational AI liegen auf der Hand: Sie ist 24/7 im Einsatz - per Telefon, Mail, Chat oder als interaktiver Avatar. EMMA®AI ist nie krank, braucht keinen Urlaub und ist trotzdem immer freundlich und zuverlässig. Sie ist nahezu unendlich skalierbar und in der Lage, Lastspitzen im Call Center abzuflachen, repetitive Aufgaben der Call Center Agents zu übernehmen und so für Qualitätssteigerung und Kostensenkung zu sorgen.Am 25. Februar stellen die beiden Unternehmen EMMA®AI in einem Best-Practice-Anwenderbericht zum Einsatz von KI im Arvato Systems Service Desk vor. Als besonderes Highlight wird EMMA®AI in einer exklusiven Demo als Live-Avatar auf der Bühne präsentiert.Bühnenslot mit Live-Avatar: 25.02.2025, 11 Uhr, Speakers Forum, Halle 2- Thomas Sowa, Arvato Systems, Manger Skilled Service- Heiko Eich, evocenta GmbH, Senior Vice President, Angewandte KI- Lea Kati, evocenta GmbH, Head of Solution ManagementArvato Systems/evocenta-Stand: Stand 2D2, Halle 2Das Team von Arvato Systems und evocenta freut sich, an Stand 2D2 in Halle 2 umfänglich über Einsatz, Nutzen und Vorteile von EMMA®AI zu informieren. Für Interessierte ist ein exklusives und kostenloses Messe-Ticket auf der CCW-Website unter diesem Link (https://www.ccw.eu/tickets.html) mit dem Code "456705" erhältlich.Pressekontakt:Laura SchuppertPhone: +49 209 730 805 30E-Mail: laura.schuppert@evocenta.comWeb: www.evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161882/5967296