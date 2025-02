Die BP-Aktie präsentiert sich dieser Tage in einer ganz starken Verfassung. Nachdem der Kurs des britischen Ölmultis bereits in den vergangenen fünf Tagen um rund +4% gestiegen ist, springt er am Montagmorgen um+ 7% in die Höhe. Was steckt hinter der Top-Performance von BP? Ein aktivistischer Investor steigt ein Es ist die Nachricht vom Wochenende, dass der US-Hedgefonds Elliott Management bei BP eingestiegen ist. In welcher Größenordnung ist nicht ...

