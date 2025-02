FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon nach Gesprächen mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sei zuversichtlich, was die längerfristigen strukturellen Wachstumsaussichten betreffe, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Position des Münchener Chipherstellers sei zudem äußerst wettbewerbsfähig. Schaller bestätigte zugleich seine relative Präferenz für die Infineon-Aktie innerhalb der Vergleichsgruppe der auf die Autobranche ausgerichteten Chiphersteller./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004