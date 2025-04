Im Kielwasser guter Resultate von STMicroelectronics und dem US-Konkurrenten Texas Instruments sind europäische Halbleiterwerte gefragt. Im Frankfurter Handel kamen Infineon am Donnerstag auf ein Plus von 2,8 Prozent, während die Aktien von STMicro in Paris um 3,8 Prozent anzogen. Elmos aus dem SDax legten 2,3 Prozent zu.Texas Instruments machten mit einem Kurssprung um fast 9 Prozent auf sich aufmerksam. Laut Börsianern haben die Amerikaner die Erwartungen übertroffen und dabei mit ihrem Wachstum ...

