Markus Weingran - Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Gold, T-Mobile US, Intel - Paul Singer macht Ölriesen BP Beine! 00:00 Begrüßung DAX - Auf der Hut vor neuen Strafzöllen Thyssenkrupp - Trump droht mit Strafzöllen auf Stahl Tops & Flops - Vonvia führt den DAX an Gold - nächstes Allzeithoch BP - Paul Singer steigt ein Intel - rückt die Übernahme näher - Nokia - neuer Chef kommt von Intel BYD - nächster Kurstreiber - Tesla - verliert in China n Boden Affirm - gute Zahlen Startschuss für weitere Performance - Paypal - Schwächephase nach den Zahlen ausnutzen Block - der Favorit unter den Bezahldienstleistern - Palantir - die Rallye geht ist wieder voll in Fahrt Uber - Bill Ackman schiebt die Aktie an Termine Telekom - US-Tochter sorgt für Aufsehen Musterdepot - Blackberry & Xiaomi sind nicht zu bremsen Zuschauerfragen