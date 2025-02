Tesla-Chef Elon Musk kündigte während der jüngsten Investorenkonferenz ehrgeizige Pläne für autonome Fahrzeuge an, die den Aktienkurs des Elektroautoherstellers um drei Prozent steigen ließen. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen und dem ersten Verkaufsrückgang in der Unternehmensgeschichte im Jahr 2024 setzt der Konzern verstärkt auf selbstfahrende Technologien. Im texanischen Austin soll bereits ab Juni ein kostenpflichtiger autonomer Fahrdienst starten. Texas wurde dabei strategisch gewählt, da der Bundesstaat im Gegensatz zu Kalifornien eine deutlich lockerere Regulierung für autonome Fahrzeuge vorsieht. Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der Klarstellung, dass Tesla kein Kaufangebot für die Video-Plattform TikTok eingereicht habe, was zuvor für Spekulationen am Markt gesorgt hatte.

Expansionsstrategie mit Risiken

Die geplante Einführung vollautonomer Fahrzeuge birgt erhebliche rechtliche und sicherheitstechnische Risiken für Tesla. Anders als bei den bisherigen Fahrassistenzsystemen Autopilot und Full Self-Driving würde die Haftung bei Unfällen direkt beim Unternehmen liegen. Experten äußern Zweifel an der technischen Umsetzbarkeit des ambitionierten Zeitplans, zumal Tesla bisher keine überzeugenden Demonstrationen dieser Technologie auf öffentlichen Straßen vorweisen konnte. Die Verlagerung des Geschäftsfokus von der Massenproduktion von Elektrofahrzeugen hin zu autonomen Fahrzeugen wird von Analysten als strategische Neuausrichtung bewertet, deren Erfolg maßgeblich von der tatsächlichen technologischen Umsetzung abhängen wird.

