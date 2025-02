wO Börsenlounge: Gold | T-Mobile US | Intel - Paul Singer macht Ölriesen BP Beine!

Der aktivistische Hedgefonds Elliott Management unter der Leitung von Paul Singer hat eine Beteiligung an BP erworben. Jetzt dürfte es für den Vorstand ungemütlich werden. Die Anleger hingegen dürfen sich freuen! T-Mobile und Starlink haben am Wochenende den Start eines groß angelegten Betatests für ihren satellitengestützten Mobilfunkdienst angekündigt. Dieser Dienst zielt darauf ab, Mobilfunklöcher zu schließen und die Konnektivität in abgelegenen Gebieten zu verbessern. Diese Initiative markiert einen bedeutenden Fortschritt in der mobilen Konnektivität, indem sie traditionelle Mobilfunknetze mit Satellitentechnologie kombiniert, um eine nahezu flächendeckende Abdeckung zu gewährleisten. …

