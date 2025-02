DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Geschäftsjahr 2024 mit deutlich entschuldeter Bilanz und optimiertem Bestandsportfolio

Zürich (pta/10.02.2025/18:45) - (Alle Angaben zu den Geschäftszahlen 2024 sind vorläufig und noch nicht testiertert)

* Vorläufige Geschäftszahlen dokumentieren erfolgreichen Geschäftsjahresabschluss * Mieteinnahmen um 3,0 Prozent auf rund EUR 124 Mio. gesteigert * FFO I mit rund EUR 16 Mio. und adjusted EBITDA mit rund EUR 60 Mio. im Rahmen der Erwartungen * Marktwert des Immobilienportfolios leicht um rund 2 Prozent abgewertet (like-for-like) * Bestandsportfolio durch Transaktion und neue Strategie optimiert, Leerstandsquote auf Mietbasis nach Portfolioverkauf zum Stichtag 31.12.2024 auf 7,8 Prozent gesunken * Kapitalerhöhungen und Portfolioverkauf stärken Gruppenliquidität zur Tilgung von 2025er Fälligkeiten * Loan-to-Value deutlich von 58 Prozent auf 51 Prozent reduziert * Ausblick 2025 mit Fokus auf operativer Performance und schrittweisem Verkauf von Beständen ausserhalb des Kernportfolios

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group") hat auf Basis der vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen das vergangene Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen und wesentliche Teilziele erreicht. 2024 war zudem geprägt durch eine umfassende Portfolio- und Bilanztransformation zur Weiterentwicklung der Kapitalstruktur und zur Absenkung der Nettoverschuldung. Im Zuge von zwei Kapitalerhöhungen konnten mit der Ausgabe von 24,66 Mio. neuen Aktien Emissionserlöse von CHF 126 Mio. (rund EUR 135 Mio.) erzielt werden. Zusätzlich resultierte aus einem Portfolioverkauf von rund 5.200 Einheiten ein Netto-Liquiditätszufluss von rund EUR 120 Mio. Diese Maßnahmen führten zu einem signifikanten Anstieg der Gruppenliquidität auf über EUR 220 Mio. zum Jahresende 2024. Gleichzeitig konnte der Loan-to-Value (LTV) trotz leicht gegenläufiger Bewertungseffekte deutlich von 58 Prozent auf 51 Prozent reduziert werden. Teile der vorhandenen Liquidität wurden im Januar 2025 bereits für einen Rückkauf von EUR 127 Mio. der im November 2025 fällig werdenden EUR 300 Mio. Anleihe verwendet.

Die Mieteinnahmen von Peach Property Group erhöhten sich in 2024 auf rund EUR 124 Mio., die korrespondierende Soll-Miete wuchs auf like-for-like-Basis um 4 Prozent. Beide Werte liegen damit innerhalb der Prognose. Die Leerstandsquote des Gesamtportfolios auf Mietbasis nach dem Portfolioverkauf belief sich auf 7,8 Prozent zum Stichtag 31.12.2024. Auf der Ertragsseite konnte im Jahr 2024 Funds from Operations (FFO I) von rund EUR 16 Mio. erreicht werden.

Im Rahmen der Entkonsolidierung des Transaktionsportfolios wurden Veräusserungsverluste von rund EUR 100 Mio. realisiert. Wesentliche Teile der Buchwertverluste begründen sich neben der allgemeinen Marktentwicklung auf derzeit üblichen Portfolio- und Risikoabschlägen angesichts der Transaktionsgröße sowie der Besonderheiten der Transaktionsstruktur mit hoher Umsetzungseffizienz. Vor dem Hintergrund eines weiterhin anspruchsvollen Immobilienmarktumfelds ist der um das Verkaufsportfolio bereinigte Gesamtmarktwert des Bestandsportfolios zum Jahresende 2024 mit EUR 1,9 Mrd. leicht im like-for-like Vergleich zum Vorjahresende um 2 Prozent gesunken.

Die negativen Bewertungsergebnisse bestimmten damit auch das Ergebnis vor Steuern mit voraussichtlich rund EUR -180 Mio. Die neu ausgegebenen Aktien führen entsprechend zu Verwässerungseffekten, sodass der EPRA NTA bei rund EUR 20,5 pro Aktie und der EPRA NRV bei rund EUR 23,5 pro Aktie liegen.

Ausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Peach Property Group von einer positiven operativen Geschäftsentwicklung aus. Angesichts einer schwachen Neubauaktivität in Deutschland infolge der stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten sieht sich die Gruppe mit ihrem Fokus auf erschwinglichen Wohnraum gut positioniert für den ungebrochenen Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum und dem daraus folgenden weiteren Anstieg der Marktmieten. Als Ergebnis der neuen Portfoliostrategie soll die operative Ertragsstärke des Kernportfolios (Strategic Portfolio) durch den Abbau von Leerständen und effizientere Prozess- und Kostenstrukturen weiter erhöht werden. Ausserhalb dessen prüft die Gruppe schrittweise Verkäufe aus dem Nicht-Kernsegment (Non-Strategic Portfolio), um weitere Liquidität für Bestandsinvestitionen und auch zur Schuldenreduktion zu generieren. Für die in 2025 auslaufenden unbesicherten Finanzverbindlichkeiten wurde zum Grossteil bereits Liquiditätsvorsorge getroffen. Für den verbleibenden unbesicherten Refinanzierungsteil plant die Peach Property Group eine Kombination aus besicherten und unbesicherten Neufinanzierungen.

Gerald Klinck, CEO der Peach Property Group: «Mit unserer neuen Portfoliostrategie, den Kapitalmassnahmen und dem Portfolioverkauf haben wir die Gruppe im Jahr 2024 strukturell und bilanziell deutlich weiterentwickelt. Auch sind für einen Grossteil der in 2025 noch anstehenden Finanzierungen die Weichen bereits gestellt. Wir werden uns in diesem Jahr daher wesentlich stärker auf unsere operative Performance im Kernportfolio und die Abverkäufe aus dem Non-Strategic Portfolio konzentrieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir insgesamt deutliche Verbesserungen in Bezug auf Ertragsstärke und Rendite liefern können.»

Kontakte: Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG Dirk T. Schmitt, Managing Partner +49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck, CEO Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

