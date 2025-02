© Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT - picture alliance / TT NYHETSBYRÅN

Beim Thema Online-Apotheken denken Anleger sofort an Redcare Pharmarcy oder DocMorris. Seit Dezember gibt es allerdings eine weitere Aktie: Apotea! Die Schweden haben das Rezept, um der Star der Branche zu werden.Aufgepasst Redcare Pharmarcy und DocMorris! Seit Anfang Dezember ist ein neuer Sheriff in der Börsenstadt. Er heißt Apotea und kommt aus Schweden. Die skandinavische Online-Apotheke ist zwar kein direkter Konkurrent auf dem deutschen Markt, aber besitzt einen wesentlichen Vorteil: Sie arbeitet schon profitabel und kann den Emissionserlös fast komplett in die Expansion stecken. Apotea, der neue Star aus Schweden? Apotea ist Schwedens größtes Online-Apothekenunternehmen, das seit …