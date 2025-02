Der Wirtschaftskrieg der neuen US-Administration wird von Woche zu Woche härter und mit dem Wochenstart kam der nächste Hammer aus Washington. Donald Trump verkündete am Sonntag auf dem Flug zum Super Bowl den anwesenden Journalisten, dass neue Zölle von 25 % auf Stahl und Aluminium erhoben werden. Diese sollten von ihm als Präsidenten am Montag unterzeichnet werden, so dass sie bereits am heutigen Dienstag oder morgigen Mittwoch in Kraft treten können. Die 10 % Strafzölle auf chinesische Waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...