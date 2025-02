Umsatz wächst um 14,4 % auf 1,74 Mrd. Euro

Rohertrag legt um 19,1 % auf 693,3 Mio. Euro zu

Operativer Cashflow verdoppelt sich auf 192,9 Mio. Euro

Prognose für 2024 wurde erreicht

Die CANCOM Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und die eigene Prognose erfüllt. Der IT-Dienstleister steigerte seinen Umsatz um 14,4 % auf 1,742 Mrd. Euro, während der Rohertrag um 19,1 % auf 693,3 Mio. Euro zulegte. Das EBITDA lag mit 113,1 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 115,7 Mio. Euro, blieb jedoch im prognostizierten Bereich.

CANCOM bleibt auf Wachstumskurs

Besonders beeindruckend entwickelte sich der operative Cashflow, der sich nahezu verdoppelte und mit 192,9 Mio. Euro (Vorjahr: 94,6 Mio. Euro) einen neuen Höchststand erreichte. Diese finanzielle Stärke unterstreicht die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Die finalen Geschäftszahlen werden im vollständigen Geschäftsbericht am 31. März 2025 veröffentlicht. Mit seinem breiten Portfolio aus IT-Infrastrukturlösungen, Cloud-Diensten und Managed Services sieht sich CANCOM gut aufgestellt, um Unternehmen und Organisationen auch in Zukunft in der digitalen Transformation zu begleiten.

