FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Santander nach Zahlen zum Schlussquartal 2024 von 5,60 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien gut ausgefallen und auch der Ausblick der spanischen Großbank sei positiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht hätten auch die geplanten Aktienrückkäufe im Volumen von deutlich über zehn Milliarden Euro in den nächsten Jahren./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 09:01 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 09:08 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0113900J37