Rolle rückwärts bei Novartis. Der Schweizer Pharma-Riese will das Biopharma-Unternehmen Anthos von Blackstone Life Sciences übernehmen. Brisant, denn vor knapp sechs Jahren hat Novartis zusammen mit Blackstone überhaupt erst die Firma ins Leben gerufen und mit einer Finanzierung von 250 Millionen Dollar ausgestattet.Nun will Novartis wieder die volle Kontrolle über die Pipeline von Anthos erlangen. Die Schweizer legen hierfür zunächst via Vorauszahlung 925 Millionen Dollar auf den Tisch. Weitere ...

