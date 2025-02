© Foto: AdobeStock

Der Goldpreis marschiert in Richtung 3.000 US-Dollar und das relativ kompromisslos. Silber arbeitet sich am hartnäckigen Widerstand von 32,2 US-Dollar ab. Kupfer ist da bereits einen Schritt, muss nun aber nachsetzen. Gold, Silber und Kupfer vor den US-Inflationsdaten Morgen (12. Februar) gilt es. In den USA werden die Verbraucherpreisdaten für Januar veröffentlicht. Am Donnerstag folgt die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise. Auch sie sind ein wichtiger Gradmesser. Im Vorfeld der Datenveröffentlichungen präsentieren sich die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen "abwartend stabil". Sie notieren wieder oberhalb von 4,5 Prozent. Ähnliches gilt auch für den US-Dollar bzw. den …