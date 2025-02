Die Indische Rupie tendiert in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag höher. - Handelszollängste, anhaltende ausländische Abflüsse und Bedenken hinsichtlich einer wirtschaftlichen Abschwächung Indiens belasten die INR. - Investoren warten auf die halbjährliche Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag. - Die Indische Rupie (INR) erholt ...

