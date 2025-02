WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Der ATX schloss 0,68 Prozent höher auf 3.936,03 Punkte und ging damit nah am Tageshoch aus dem Handel. Der breiter gefasste ATX Prime gewann mit 1.967,79 Zählern 0,61 Prozent. Vor allem am Nachmittag zogen die Indizes etwas deutlicher an. Auch andere europäische Leitbörsen legten zu.

"Da unser geldpolitischer Kurs nun deutlich weniger restriktiv ist als zuvor und die Wirtschaft stark bleibt, haben wir es nicht eilig, unseren geldpolitischen Kurs zu ändern", sagte Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Er wiederholte so zuletzt gemachte Aussagen. Datenseitig gab es kaum Impulse. Telekom Austria und die Sendemastfirma EuroTeleSites warten erst nachbörslich mit Ergebniszahlen auf.

Die Telekom-Aktie gewannen davor 0,1 Prozent. Die EuroTeleSites-Titel notierten 0,4 Prozent tiefer.

Nach oben gezogen wurde der ATX unter anderem von den schwergewichteten Bankwerten. Erste Group standen mit plus 3,1 Prozent oben im Index. Bawag -Aktien verteuerten sich um 0,4 Prozent, während RBI-Anteile prozentual unverändert aus dem Handel gingen.

Negative Vorzeichen gab es hingegen vor allem bei Industriewerten. Der Automobilzulieferer Polytec ließ Federn in Höhe von 2,2 Prozent. Porr- und FACC-Aktien gaben um jeweils 1,9 Prozent nach. Voestalpine büßten 0,9 Prozent ein./spo/spa/APA/jha

AT0000652011, AT0000720008, AT0000937503, AT0000999982, AT0000BAWAG2