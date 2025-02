EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

EuroTeleSites übertrifft Prognose für 2024: Umsatzsteigerung auf 270,2 Mio. EUR bei gleichzeitiger Reduzierung des Verschuldungsgrads auf 6,2x



Die Umsätze beliefen sich 2024 auf 270,2 Mio. EUR (einschließlich positiver Einmaleffekte von 4 Mio. EUR), was einem Wachstum von 9,8% gegenüber den Proforma-Zahlen von 2023 entspricht (was einem um die Einmaleffekte bereinigten Wachstum von 8,1% entspricht)

EBITDA in Höhe von 227,3 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von 84,1%

EBITDAaL in Höhe von 151,3 Mio. EUR mit einer EBITDAaL-Marge von 56,0%, was die solide finanzielle Leistung widerspiegelt

CAPEX in Höhe von 55,2 Mio. EUR mit Schwerpunkt auf Standortmodernisierungen und der Errichtung von neuen Standorten

229 neue und 57 abgebaute Standorte, was zu 172 Nettozugängen führt, mit insgesamt 13.637 Standorten; Tenancy Ratio beträgt 1,24x

Aufnahme von 224 Drittmietern auf bestehenden und neuen Standorten Im Jahr 2024 stand die Weltwirtschaft vor anhaltenden Herausforderungen, wobei geopolitische Spannungen und Inflation das Wachstum beeinträchtigten. Die Inflation in der Eurozone stabilisierte sich bei 2,2%, blieb aber über dem Niveau vor der Pandemie. Im CEE-Raum waren die wirtschaftlichen Trends unterschiedlich, wobei sich einige Regionen stabilisierten, während andere ein langsameres Wachstum verzeichneten (Quelle: Eurostat, Nov. 24). Die starke Datennachfrage und die Einführung von 5G führten zu einem kontinuierlichen Anstieg des mobilen Datenverkehrs, was das Engagement von EuroTeleSites für den Ausbau und die Modernisierung ihrer Infrastruktur für die digitale Zukunft intensivierte. In diesem Rahmen hat EuroTeleSites die Herausforderungen erfolgreich gemeistert und ihre zentrale Rolle bei der Bereitstellung digitaler Konnektivität in den operativen Märkten unterstrichen. "EuroTeleSites erzielte hohe Umsätze, die auf 172 neue Standorte (Nettozugänge) und zusätzliche 224 Drittmieter zurückzuführen sind. Darüber hinaus haben wir unsere Kosten erfolgreich effektiv gesteuert. Wir sind stolz darauf, solide Finanzergebnisse für das erste volle Geschäftsjahr vorlegen zu können, da wir die Umsatzprognose von 5% im Jahr 2024 übertroffen haben, was zu Gesamtumsätzen von 270,2 Mio. EUR führte", sagt Ivo Ivanovski, CEO von EuroTeleSites. "Wir werden als dynamisches TowerCo-Unternehmen wahrgenommen, das auf dem wettbewerbsintensiven CEE-Markt mit einer schlanken Organisationsstruktur tätig ist. Durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Mobilfunkinfrastruktur und der konsequenten Ausrichtung auf die sich wandelnden Anforderungen der Telekommunikationsbranche haben wir eine beeindruckende EBITDAaL-Marge von 56,0% erzielt, was unsere solide Leistung unterstreicht." Die Investitionsausgaben (CAPEX) beliefen sich auf 55,2 Mio. EUR - entsprechend dem strategischen Schwerpunkt auf Standortmodernisierungen und der Errichtung von neuen Standorten. Diese machten etwa 20% des Jahresumsatzes aus. Die Investitionen wurden zur Verbesserung der 5G-Fähigkeiten und der Erfüllung der sich entwickelnden Anforderungen von Anchor Tenant und Drittmietern in allen Märkten herangezogen. Die EBITDA-Marge blieb konstant bei 84,1%, was die betriebliche Effizienz und die effektive Kostenkontrolle unterstreichen. Die EBITDAaL-Marge blieb auf einem hohen Niveau und lag zum Jahresende bei 56,0%. "Unsere Ergebnisse für 2024 zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser ehrgeiziger Geschäftsplan spiegelt sich in den verlässlichen Ergebnissen wider. Im Jahr 2024 haben wir die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt und vom ersten Tag an einen positiven Free Cashflow generiert. Insbesondere haben wir unsere Entschuldungsziele übertroffen und unsere Nettoverschuldungsquote auf 6,2x gesenkt, was einer Verbesserung von fast 1,1x gegenüber 7,3x im Jahr 2023 (Proforma) entspricht", sagt Lars Mosdorf, CFO von EuroTeleSites. "Das Vertrauen der Investoren in EuroTeleSites wächst kontinuierlich. Dank der Unterstützung durch proaktive Ansprache von rund 70 Investoren stieg unser Aktienkurs im Jahr 2024 um etwa +29% und erhöhte unsere Marktkapitalisierung um rund 178 Mio. EUR. Ein Aufwärtstrend, der sich Anfang 2025 fortgesetzt hat." Diese positive Entwicklung wurde durch die unterjährige Bestätigung der Investment-Grade-Ratings von EuroTeleSites durch Moody's und Fitch untermauert. Darüber hinaus wurde das Wachstumspotenzial von Analysten anerkannt und deren Zielpreisbewertungen für 2024 wurden angehoben. Ausblick Im Jahr 2025 wird sich EuroTeleSites weiterhin auf das Kerngeschäft konzentrieren: die Vermietung passiver Infrastruktur, den Bau neuer Funktürme, die Durchführung obligatorischer Upgrades und die Aufnahme von Drittmietern, um die Tenancy Ratio positiv zu entwickeln. Das Gesamtwachstum in der Telekommunikationsbranche wird voraussichtlich durch den Rollout von 5G und die verstärkte Datennutzung angetrieben werden. Dementsprechend bleibt der Ausblick von EuroTeleSites optimistisch: Angesichts des bereinigten Umsatzwachstums von 8,1% im Vergleich zur ursprünglichen Prognose für 2024 von "mehr als 5%" wird erwartet, dass das Umsatzwachstum 2025 4% betragen wird (ohne die oben erwähnten Einmaleffekte im Jahr 2024). Die Prognose für den CAPEX, der voraussichtlich etwa 20% der Umsätze ausmachen wird, bleibt unverändert. Ein Beleg dafür, dass EuroTeleSites stetig in die Infrastruktur investiert. EuroTeleSites behält ihren strategischen Ausblick bei. EuroTeleSites ist bestrebt die Verschuldung weiter zu reduzieren. Die Umsetzung des konzernweiten digitalen Transformationsprojekts "Sitetracker" soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Mit "Sitetracker" wird EuroTeleSites das Asset Management ihrer 13.637 Standorte zukünftig mit einer der modernsten Softwarelösungen einheitlich vom Bodensee bis zum Schwarzen Meer managen sowie die Vermarktung der Infrastruktur ermöglichen. Detaillierte Informationen zu den wichtigsten Daten und Segmenten finden Sie unter

