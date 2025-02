NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 515 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Quartalszahlen der Briten an. Er nannte mit Blick auf den Kapitalmarkttag Ende des Monats zudem noch einmal die fünf Stellschrauben, an denen man drehen könne, um das volle Potenzial auszuschöpfen: Kostensenkungen, Verkäufe und Schuldenabbau, Kapitaleffizienz, Kapitalausschüttungen sowie ein mögliches US-Listing mittels Verlegung oder Übernahme./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 20:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591